محمد منير يعيش في منزله ويلتزم بالحجر الصحي

قام الفنان محمد منير بالكشف عن الطريقة الذي سيقضي فيها حياته في شهر رمضان في ظل الأزمة التي تواجه البلاد كما أنه أكد على تواجده في العزل المنزلي، وأكد من خلال تداخله في برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي قائلاً” أنا بيتوتى بطبيعى وكنا متفرقين اليوم خلال إفطار رمضان في ظل الاحتياطات الاحترازية”.

وأضاف أيضاً” نشاطر العالم الأحزان ورمضان مختلف عن الأعوام السابقة وأنا مش متعود على كدا ودائما متعود على السفر بس الحمدالله مستمتع بوطنى وببلدي” ، مؤكدًا أنه بحالة صحية جيدة:، وأضاف أيضاً” بطبيعتي أنا مدلع وبحب أصرف فلوس وأذهب لإجراء الفحوصات في ألمانيا ولكن الآن لا يمكن ذلك بسبب كورونا”