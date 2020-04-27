رد الشاعر أمير طعيمة على أصدقائه

قام الشاعر أمير طعيمة بالاحتفال بعيد ميلاد وسط عدد كبير من الرسائل من أصدقائه في الوسط الفني، حيث قام أصدقاءه بالتغريد على حسابه الشخصي على موقع تويتر لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده ويدعون أن تكون سنة سعيدة عليه وتأتي له بجميع الخير.

فعلى سبيل المثال قامت الفنانة أيتن عامر بالتغريد قائلة” ‏كل سنة وأنت طيب يا شاعر الأجيال يا ساحر الكلمة‎”، ورد أمير: “حبيبتي يا آيتن يا أختي العزيزة يا نجمة يا كبيرة”، وغرد اللاعب اسلام الشاطر وقال” حبيبي كل سنة وأنت طيب وكل سنة وأنت عبقري عقبال مليون سنة” ورد أمير: “حبيبي يا كابتن مصر ربنا يخليك دايما أخ وصديق محترم”، ورد عليه أمير طعيمة يشكرهم.