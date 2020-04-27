تهنئة ليلي علوي جمهورها بمناسبة شم النسيم

قامت الفنانة ليلى علوي بتهنأة جماهيرها بمناسبة عيد شم النسيم على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام وقامت بنشر صورة لها وعلقت تحت هذه الصورة قائلة” عيد شم نسيم سعيد علينا كلنا، يلا نحتفل في البيت في جو آمن وسط الأسرة”.

وعلقت قائلة أيضاً” بلاش نعرض نفسنا للخطر بخروجنا في وسط تجمعات، كل سنة وانتوا طيبين وكل عيد شم نسيم وانتوا مع اللي بتحبوهم”، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة ليلى علوي قد انتهت من تصوير بعض مشاهد فيلم التاريخ السري لكوثر، ومن المفترض أن يتم استكمال باقي أجزاء الفيلم بعد الانتهاء من الأزمة التي تمر بها البلاد.