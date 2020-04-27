طرح فريق ملاكي القاهرة لأغنية جديدة تحمل عنوان واقولك إيه

قام فريق ملاكي القاهرة بطرح أغنية جديدة تحتمل عنوان وأقولك إيه وذلك من خلال الحساب الشخصي الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واعتذر ملاكي القاهرة عن معظم الفيديوهات مؤكدين” إحنا بنعتذر عن أى فيديو خارجى نزل فيه التراك بتاعنا، إحنا مالناش صِلة بأى مجموعة استخدمت التراك بتاعنا كوسيلة للدعاية، و ‏ليس لنا أى صلة بالمحتوى المقدم من قِبَل الآخرين”.

وتابع الفريق مؤكدين” بنعتذر للى هينزل التراك بتاعنا بدون إذن أو موافقة من أعضاء الفريق عن طريق الصفحة الرسمية عندنا، هيكون فى اجراء قانونى ضده شكراً لدعمكم و شكراً لكل واحد موجود وفاكرنا”، ومن المفترض أن تحقق هذه الأغنية نجاح كبير.