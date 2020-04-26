شركة قطونيل تقرر وقف إعلان قطونيل الأخير

قامت شركة قطونيل بالكشف عن بيان لها اليوم الأحد بأنها قررت وقف إعلان قطونيل الأخير الذي يعرض منذ بداية شهر رمضان، وأن تلك الإعلان قد أثار الجدل الكبير ومطالبات كثيرة بوقف عرض الإعلان واعتباره لا يناسب المجتمع المصري.

وأكملت الشركة قائلة،خلال بيان رسمي لها لجهات عرض الإعلان قائلة:”تماشيا مع ما أثير من ضجة حول إعلان قطونيل الأخير (ابن الجيران)، ونظرا لأننا دائما ما نأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما نقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر، قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع الفضائيات المصرية”.

والجدير بالذكر على أن الإعلان ظهر به الفنانة ميس حمدان وأثيرت الجدل الكبير في الأيام الأخيرة، وأن المجلس الأعلى للإعلام من المقرر أن يصدر قرار قريبا بخصوص ذلك الإعلان بوقف عرضه.