شاهد اونلاين

ذكريات أحمد فهمي مع الراحل محمود عبد العزيز

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

قام الفنان أحمد فهمي بنشر صورة له مع الفنان الشهير محمود عبد العزيز رحمه الله وذلك عبر حسابه الشخصي على الموقع الخاص بالفيديوهات والصور الانستجرام وعلق قائلاً” كاريزما لم و لن تتكرر على الشاشة و فى الحياة .. موهبة و ثقافة و حضور مرعب بمعنى الكلمة .. اللى اتعامل معاك محظوظ واللى مكنش لة حظ فاتة كتير ..دائما الاقرب الى قلبى … الله يرحمك يا استاذنا .. الساحر”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد فهمي يقوم بعرض مسلسل في رمضان القادم لعام 2020 وهو رجالة البيت مع الفنان أكرم حسني وهذا يعتبر العمل الفني الثاني معهم بعد نجاح مسلسل ريح المدام.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا