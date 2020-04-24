التعرف على حكاية أغنية رمضان جانا

تعد أغنية رمضان جانا من أهم الأغاني التي يسمعها الكثيرين في شهر رمضان الكريم فقام بتقديمها الفنان محمد عبد المطلب وكانت الأغنية من كلمات الشاعر حسين طنطاوي وتلحين الموسيقار محمود الشريف، فهذه الأغنية هي البيان الرسمي لشهر رمضان فتبث في قلوبنا الفرحة والبهجة، فحققت نجاح كبير منذ أن تم نشرها في بداية الخمسينيات.

كان من المفترض أن يغني هذه الأغنية الملحن أحمد عبد القادر الذي قام بنشر أغنية وحوي يا وحوي ولكن الإذاعة رفضت، فقام الفنان عبد القادر باتخاذ قرار التنازل عن الأغنية للفنان محمد عبد المطلب وهذا لأنه كان يمر بضائق مالي ويحتاج كثيراً إلى الأموال لذلك تركها له ليقوم بغنائها.