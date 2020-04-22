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رأي محمد رمضان بالتمثيل مع عادل إمام

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قام الفنان محمد رمضان بالإعلان عن أمنتيه بالتمثيل مع الفنان الكبير عادل إمام وأكد على أن أخبر الفنان عادل إمام سابقاً أنه يرغب بالتمثيل معه حتى لو كان ضيف شرف في حد الأعمال الذي يقوم بها الزعيم لأن ذلك يعتبر وسام في تاريخ محمد رمضان ولكنه لم يحصل على أي رد بشأن هذا الموضوع.

وأكد في تصريحات له أنه يأخذ أجري كبير بين زملائه لذلك من الصعب أن يقوم بعمل فني مع الفنان عادل إمام وذلك لأن أجرهم سيكون كبير للغاية لأي منتج، فإذا فكر منتج في الجمع بين عادل إمام ومحمد رمضان فهذا الأمر يعني إفلاسه لذلك يجب التفكير جيداً.

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