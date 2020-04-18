عقد قران الفنانة ياسمين صبري على أحمد أبو هشيمة في حفل عائلي

قام رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري وحدث ذلك داخل منزل الفنانة ياسمين صبري، فتم عقد القرآن بحضور عدد قليل للغاية من الأشخاص ففقط ما حضر هو أفراد أسرة الفنانة ورجل الأعمال وعدد صغير للغاية من أفراد العائلة والأشخاص المقربين من كلتا الطرفين.

كان يحرص العروسان على اقتصار هذا الأمر على أفراد الأسرة للطرفين فقط وذلك بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد ولا يسمح الأمر لحدوث أي ازدحام، حيث قام أبو هشيمة في بداية الأمر بنشر خبر ارتباطه بالفنانة ياسمين صبري منذ أسابيع وأهداها في هذه الخطوبة خاتم من الألماس كهدية بمناسبة الخطوبة وبارك الله لهما وجمع بينهم على خير.