عقد قران الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال احمد أبو هشيمة

شهد اليوم منزل رجل الأعمال احمد ابو هشيمة اليوم الجمعة عقد قرانه على الفنانة الشابة ياسمين صبري، حيث اقيم عقد القران في حفل عائلي خاص بالعروسين فقط.

ومن جانب آخر فقد انتهت الفنانة ياسمين صبري منذ أيام من تصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في شهر رمضان القادم باسم فرصة ثانية، وهو من بطولتها وهو بطولة مطلقة لها، والجدير بالذكر بان الفنانة ياسمين صبري أعلنت خطوبتها على رجل الأعمال احمد ابو هشيمة في شهر مارس الماضي، بعد قصة حب ضمتهم لمدة شهور.

كما ان مسلسل فرصة ثانية من بطولة ياسمين صبري، ايتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، هبة عبد الغني، نهال عنبر، أحمد الشامي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.