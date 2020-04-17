سبب خروج هيفاء وهبي من دراما رمضان

تم الإعلان عن خروج الفنان هيفاء وهبي من الدراما الرمضانية لعام 2020 وذلك بعد أن تم تعطيل تصويرها لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان أسود فاتح وذلك منذ أسبوعين بعد أن انتشر وباء كورونا بكثرة في البلاد، ويذكر أن فريق العمل قد توقف لفترة عن التصوير بفضل تصاريح من وزارة الصحة اللبنانية.

حيث أن هذه التصاريح لم تسمح بتصوير المسلسل حتى الآن فلا يستطيع المسلسل أن يظهر على شاشات التلفاز في شهر رمضان وهذا لأنه يوجد تقريباً 50% من المشاهد لم يتم تصويرها، فأسرة المسلسل قد سافرات إلى اليونان لتصوير بعد المشاهد هناك وعادة إلى لبنان لاستكمال التصوير ولكن قامت وزارة الصحة بإيقاف التصوير.