اشتياق الفنان صبا مبارك لأسرتها

قامت الفنانة صبا مبارك بنشر تغريدة لها على موقع التغريدات تويتر تعبر فيه عن اشتياقها لأهلها وأنها تعمل جاهدة على التواصل معهم بصورة دائمة ولكن ما زالت تشتاق إليهم كثيراً فهي لم تراهم منذ فترة طويلة، وأكدت على ذلك قائلة” أحاول الاتصال بهم وإرسال رسائل نصية إليهم والبقاء على اتصال طوال الوقت، ولكن ما زلت أفتقدهم بشدة، إذا كانت عائلتك وأحبائك بجانبك سالمين وسليمين، فالحمد لله واحتسب بركاتك”.

وأكدت على ذلك بهاشتاج قائلة” الحجر المنزلي، ابق سالما، خليك في الييت، كورونا”، ويذكر أن الفنانة صبا مبارك ستشارك في المسلسل الأردني حارس الجبل مع الفنان منذر رياحنة الذي من المفترض عرضه في شهر رمضان القادم.