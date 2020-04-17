وفاة الفنان الكبير أحمد دياب منفردا في بيته

توفي الفنان الشهير أحمد دياب وهو في عمر 75 عام حيث أنه توفي وهو كان في منزله بمفرده دون أن يكون معه أحد ولم يتم تحديد حتى الآن موعد لتشييع جنازة الفنان الراحل والذي أكد على ذلك الفنان أشرف زكي.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد دياب كان متزوج من ابنه الفنان رشد أباظة رحمه الله، وكان الفنان أحمد دياب يعمل في الأدوار الصغيرة للغاية وكان يساعد في الدراما التلفزيونية وكان يؤدي دوره بأحسن شكل ومن أهم أعماله كلاً من أوبرا عايدة وللعدالة وجوه كثيرة والرجل الآخر والعصيان، وندعو الله أن يستقبله بخالص رحمته ومغفرته الواسعة وأن يسكنه في فسيح جناته.