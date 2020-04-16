عزاء والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

حدث وتوفي منذ وقت قليل والدة الفنانة دنيا عبد العزيز بعد تواجدها لفترة كبيرة في المستشفيات الخاصة، فكانت تصارع مع المرض، وحزن الكثير على وفاتها ونطلب من الله أن يتقبلها برحمته الواسعة ويدخلها فسيح جناته، فقام الفنان أحمد وفيق بكتابة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا” خالص التعازي لأختي الفنانة دنيا عبد العزيز، في وفاة الحبيبة الغالية والدتها.. الله يرحمها ويصبرك يا دنيا”.

ومن جانب أخر شاركت الفنانة الشهير دنيا عبد العزيز في بطولة المسلسل الجديد الذي يسمي البرنس مع الفنان محمد رمضان، فمن المفترض أن يتم عرض هذا المسلسل في شهر رمضان القادم، فهذا المسلسل من إخراج الأستاذ محمد سامي.