قيادة سامح حسين للدراجة في المنزل

قام الفنان سامح حسين بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي التويتر وظهر في هذا الفيديو وهو يقود الدراجة من أعلى سطح منزله وهذا الأمر يشير على محاولة كسره لشعور الملل، وهذا يعتبر تحفيز منه للأشخاص بالبقاء في المنزل وعدم الخروج نهائياً لتجنب الإصابة بهذا الفيروس.

حيث علق الفنان سامح حسين تحت الصورة قائلاً” السواقه وحشتني قوي يا جدعان”، ومن ناحية أخرى اختفى الفنان سامح حسين عن الساحة الفنية لهذا العام ومن الجدير بالذكر أن أخر أعماله هو فيلم عيش حياتك وشاركه في هذا البطولة كلاً من إدوارد وساندي وكان هذا الفيلم من تأليف الأستاذ وسام حامد وإخراج الأستاذ تامر بسيوني.