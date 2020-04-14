مطالبة عمرو أديب بتطبيق حظر شامل قبل شم النسيم

قام الإعلامي الشهير عمرو أديب بالتعبير عن شعور بالغضب تجاه الازدحام الذي يقوم به المواطنين في الأسواق بالتحديد في العتبة والموسكي معلقاً” غير كورونا ده مشهد مش صحي… الوزيرة اللي موجودة مش هتعرف تعمل حاجة بالشكل دة”.

كما أن الإعلامي عمرو أديب طالب من الحكومة بأن تقوم بفرض حظر تجوال شامل في أيام شم النسيم لتجنب ازدحام المواطنين أثناء هذه الأيام فيجب أن نعمل حظرين لتجنب تضاعف عدد الحالات وأشار أيضاً قائلاً” هي ناقصة فسيخ وناس عندها تسمم جنب إصابات كورونا وييجوا بقى عايزين مستشفيات تفتح لهم ويقولك عايزين مصل الفسيخ.. اقفلوا البلد 4 أيام وطهروا الشوارع والأسواق”.