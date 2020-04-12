محمد ثروت على التيك توك بفيديو طبيب جديد

يظهر الفنان الكوميدي محمد ثروت في تجربة جديدة له عبر تطبيق تيك توك والتي خلالها تمثيل فيديو ضاحك كعادته في تقديم الأعمال الكوميدية، ويطلق الفنان اعماله عبر التطبيق لتواجده بالمنزل خلال فترة العزل المنزلي الذي يفرضه كورونا علي المجتمع.

حيث يظهر محمد ثروت وهو يرتدي سماعة الطبيب ويقوم بالكشف على أحد الألعاب، والذي أشار خلاله لما يبذله الأطباء جيش مصر الأبيض من مجهود في التصدي لفيروس كرونا المستجد “كوفيد 19، ووصفهم انهم حائط الصد الأول في مصر.

الجدير بالذكر أن محمد ثروت قد انتهي من تصوير فيلم “عفريت فى إجازة”،ومن إنتاج سينرجى فيلمز والذي سيتم عرضه خلال العام الحالي 2020، وكان من المقرر أن يكون اسم الفيلم “حضور وانصراف” ولكنه تم تغييره مؤخرا،ويشارك بالبطولة كلا من بيومى فؤاد، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى، محمد جمعة، وغيرهم.