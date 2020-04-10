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إجراءات وقائية في جنازة حماة الإعلامي عمرو الليثي

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قامت عائلة المتوفية ميرفت عبد الوهاب حماة الإعلامي الشهير عمرو الليثي ووالدة المخرج معتز التوني والمستشار محمد التوني بالاستمرار في تقديم العزاء في المرحومة رحمة الله عليه ولكن بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية خلال تشييع الجنازة وتم ذلك في مقابر العائلة في طريق الفيوم.

وكان العزاء يقتصر على تشييع الجنازة بالالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل العائلة وهذه الإجراءات هي التي قامت الحكومة بفرضها من أجل مواجهة انتشار هذا الفيروس، تم العمل على توزيع كلاً من القفازات والكمامات على جميع الأشخاص المتواجدين في العزاء، كما أنه تم العمل على تعقيم جميع السيارات التي كانت في الجنازة وذلك للحرص على سلامة الجميع من الإصابة بهذا الفيروس.

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