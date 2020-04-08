إطلاق البرومو الأول لمسلسل لعبة النسيان

قامت قناة إم بي سي بنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر البرومو الأول الخاص بمسلسل لعبة النسيان الذي جاء ببطولة الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد داوود والفنانة إنجي المقدم والفنانة رجاء الجداوي الذي من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان القادم.

وتدور قصة هذا المسلسل حول حياة المرأة التي جاء من البقة المتوسطة التي فقدت ذاكرتها ووجدت نفسها في حياة غير حياتها تتصارع ما بين الماضي والحاضر والواقع التي فرض عليها بصورة إجبارية، وهي نفسها الزوجة التي وقعت في حب شخص أخر وخانت زوجها معه ثم وقعت في ورطة في حين اكتشاف خيانتها له فبعد ذلك اضطرت لفقدان الذاكرة.