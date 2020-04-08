إحياء محمود التهامي لحفل النصف من شعبان

قام نقيب المنشدين الدكتور الشيخ محمد التهامي بالإعلان عن قيامه بإحياء حفلة ذكرى ليلة النصف من شعبان والليلة النهائية لمولد عبد الرحيم القناوي عبر الانترنت وجاء ذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس الكورونا والحفاظ على صحة المواطنين من داخل منازلهم.

وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك يقوم فيه” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحباب أل البيت الأطهار الأخيار الأبرار وجموع محبي الإنشاد الديني، كل سنة وحضراتكم طيبين، عن شاء الله نلتقي سوياً يوم الأربعاء القادم في ليلة النصف من شعبان لنحيي ذكرى ليلة النصف من شعبان ونحيي ذكرى الليلة الختامية لأسد الرجال وسلطان الصعيد سيدي عبد الرحيم القناوي، آل البيت أفضالهم علينا كتير ومينفعش تمر ليهم أي ذكرى بدون إحياء”.