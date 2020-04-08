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تردد قناة ATV التركية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 18

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ترتفع معدلات البحث حاليا عن تردد قناة إي تي في التركية العارضة الحصرية لمسلسل قيامة عثمان لمشاهدة الحلقة 18، حيث يعتبر مسلسل قيامة عثمان من أشهر المسلسلات التركية التي تعرض في الوقت الحالي، والتي أصبح محل اهتمام الملايين في العالم كله، حيث تدور أحداثه حول فترة تأسيس الدولة العثمانية، ويكشف المسلسل عن الكثير من الحقائق والأحداث التي وقعت بالفعل في تلك الفترة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 18

حاز مسلسل قيامة عثمان على أعلى نسبة مشاهدة ومتابعة في العالم كله، حيث تدور أحداثه حول شخصية المغازي عثمان الذي تولى حكم الدولة العثمانية بعد وفاة والده المغازي آرطغرل، حيث خاض عثمان الكثير من الحروب والمعارك للقضاء على الروم والصليبين والمغول الذي كانوا يرغبون في انتزاع الحكم من يديه والاستيلاء على الدولة العثمانية، ولكنه قضى عليهم وتحولها الدولة العثمانية من الفقر والضياع إلى دولة قوية وغنية.

موعد عرض الحلقة 18 مسلسل قيامة

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان عن تأجيل عرض حلقات المسلسل المتبقية، لمدة شهر كامل، وهذا بعد ارتفاع نسبة الوفيات بسبب ، وكان من المقرر عرض الحلقة الجديد اليوم الاربعاء الموافق 8 إبريل 2020على قناة atv التركية العارضة الحصرية.

تردد قناة atv التركية

  • القمر الصناعي: نايل سات
  • التردد: 10796
  • الاستقطاب: 25700.
  • الجودة: SD.
  • التشفير: مجاني.
  • معامل التصحيح: 5/6
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