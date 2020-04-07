عرض حفل أنغام ومسرحية أوبرا بنت عربي عبر قناتها باليوتيوب

تعلن وزارة الثقافة أنها ستقدم عبر قناتها على الموقع الخاص بالفيديوهات اليوتيوب أنها ستقوم بتقديم أمسية فنية مميزة تبعاً لحفلات مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، وسيعرض في هذا الحفل الفنانة أنغام بالإضافة للفرقة الموسيقية برئاسة الأستاذ هاني فرحات وستقوم بتقديم أفضل أغانيها على سبيل المثال هدنة ولا دبلت وأساميك الكتيرة وهبدأ من الأخر ومهزومة وبين البنين.

وقبل عرض الفنانة أنغام سيسبقها العرض المسرحي أوبرا بنت عربي وهذا العرض من إنتاج فرقة مسرح الشمس ويتم دمج فيه ذوي الاحتياجات الخاصة المتعلقة بالبيت الفني للمسرح وهذا الأداء مزيج بين الأداء الدرامي والاستعراضات الغنائية ويدور حول شكل أسطوري والبطولة في هذا العرض مشتركة.