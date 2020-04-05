التعرف على كواليس دهب عيره

تستمر أسرة مسلسل دهب عيرة في تصوير مشاهد المسلسل بشكل يومي، فالمخرج سامح عبد العزيز يستمر في تصوير المسلسل أي يتم التصوير يومياً لمدة 18 ساعة من أجل القيام بتصوير 15 حلقة للجهة المنتجة، حيث قام الأستاذ سامح عبد العزيز بجمع جميع الفنانين من أجل المشاركة في هذا المسلسل للانتهاء من تصويره في أسرع وقت.

كما أن الجهة المنتجة قامت بالاستعانة بوحدة إخراج أخرى من أجل الاسراع في تصوير هذا المسلسل، كما أن المسلسل من بطولة كلاً من يسرا وحلا شيحة وجومانة مراد وبيومي فؤاد وعبير صبري وخالد أنور وتيام مصطفى قمر وكان من تأليف الأستاذ أمين جمال وأحمد عادل ومن إخراج سامح عبد العزيز.