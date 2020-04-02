ظهور فضل شاكر بعد اختفائه فترة

قام الفنان فضل شاكر باتخاذ قرار العودة إلى جماهيره من خلال قيام بحفلة أون لاين عبر صفحه الشخصية على موقع الصور الشهير وكان يرافقه في ذلك نجله محمد، وقام بوضع تعليق بجانب البوستر الذي قام بنشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام قائلاً” بشوفكم بكرة أن شاء الله الساعة ١٠:٠٠ م بتوقيت لبنان مع حبي”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان فضل شاكر يستعد لطرحه أغنية جديدة تحمل عنوان بتوحشيني وذلك عبر قناته الشخصية على موقع الفيديوهات اليوتيوب وذلك خلال الأيام المقبلة، وقام بنشر مقطع من الأغنية على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام وأكد على نشرها خلال الفترة المقبلة على اليوتيوب.