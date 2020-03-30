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معلومات عن الممثل الكويتي سليمان ألياسين

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رحل الفنان الكويتي عن عالمنا في يوم الأحد وذلك بعد ما كان مصاب بوعكة صحية خطيرة في الآونة الأخيرة وبسبب هذه الوعكة قد نقل الفنان إلى المستشفى ثم نقل إلى غرفة العناية المركزة من أجل أن يحصل على الدواء اللازم ولكن قد توفاه الله وعام الحزن على الوسط الفني الخليجي.

ومن الجدير بالذكر أن الفنان سليمان ألياسين ولد في يوم 1 يناير عام 1949، وكانت بدايته الفنية منذ عام 1968 وجاء ذلك من خلال السهرة التلفزيونية الصراع، وبعد فترة من الزمن انتقل إلى مسحر وكان من أهم أعماله المسرحية الواوي ومجنون سوسو وخر لا يعادي، واعتبره الكثير من الأشخاص مدرسة في المسرح النوعي.

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