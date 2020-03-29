تهنئة أصالة لكنده علوش بمناسبة عيد ميلادها

قامت الفنانة السورية أصالة بنشر منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير الخاص بالصور الانستجرام من أجل تهنئة الفنانة كنده علوش بمناسبة عيد ميلادها ومن المفترض أن عيد ميلادها كان في يوم الجمعة الموافق 27 مارس السابق.

حيث أنها قامت بنشر صورة للفنانة كنده علوش وعلقت قائلة” كل سنة وكنودة الحبيبة الغالية بخير وبسعادة وبصحة واستقرار وسكينة، والله يجمعنا برمضان نحتفل بعمر، ونحتفل من جديد بعد هالأيام الصعبة، بعيدك مجموعين على الصحبة الطيبة والمحبة قريب بإذن الله”، ومن جانب أخر قام الفنان عمرو يوسف بنشر صورة له مع زوجته معلقاً عليها” عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي وصديقتي وملاذي.. أتمنى أن تصبح جميع أحلامك حقيقة.. ولكن تأكدي أني هكون فيهم دائما”.