إحياء يارا حفلاً غنائياً على الانستجرام

قامت الفنانة اللبنانية يارا بإحياء حفلاً غنائياً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالصور الانستجرام، وسيظهر ذلك على هيئة لايف من خلال حسابها الشخصي، وهذا بهدف تسلية الجماهير من خلال تواجدهم في المنزل دون التوجه لأي حفل.

فشجعت الفنانة الجماهير على بقاء في المنزل وأن لا يخرجوا نهائياً من منازلهم حرصاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة قامت بإحياء حفلاً مع الفنان اللبناني مروان حوري والفنانة للبنانية كارول سماحة في المملكة العربية السعودية تبعاً لفعاليات مهرجان الرياض في شهر يناير القادم، وعلى الجميع أن يلتزمون في البقاء في منازلهم حرصاً على سلامة الجميع.