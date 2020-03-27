صورة للفنانة حلا شيحة مع نسرين أمين

قامت الفنانة الشهيرة حلا شيحه بنشر صورة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام ، حيث كانت هذه الصورة تجمع بينها وبين الفنانة نسرين أمين و علقت الفنانة حلا شيحه على الصورة قائلة ” صدفة جميلة مع الجميلة نسرين أمين.. بحبها وبحب إحساسها وتمثيلها، باتمنى لك التوفيق والنجاح يا نيسو”.

ذكرت الفنانة حلا شيحه أنها تحب تمثيل الفنانة نسرين أمين كثيراً وتعجب بإحساسها والطريقة الخاصة بها في التمثيل، ومن الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة حلا شيحه كان في رمضان السابق وكان ذلك من خلال تصويرها لمسلسل زلزال، وهذا المسلسل هو عودة الفنانة للفن مرة أخرى بعد أن اعتزلت الفن لفترة طويلة.