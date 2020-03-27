وفاة جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع الموت

توفى منذ قليل الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاماً داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض دام لسنوات طويلة.

وتجد الإشارة أن أخر ظهور كان للفناة جورج سيدهم منذ سنوات بعيدة في أحدى الإعانات الخاصة بشهر رمضان، بمشاركة الفنان سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون، حيث ظهر الكل بنفس ملابس الشخصيات التي قدموها في المسرحية وفي نفس الدكتور الذي تم إعداده خصيصا من أجل لم شمل فريق من جديد بعد سنوات طويلة.

والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا في محافظة سوهاج في عام 1938 والتحق بجامعة عين وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 تم التقى بزميلته سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثة أضواء المسرح التي عملت في المسرح والتليفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معاً تلك الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.