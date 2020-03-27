فنانة مصرية مصابة بمرض الكورونا تكشف عن إصابتها بالمرض

قامت الفنانة رولا محمود بعد ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة كبيرة من الزمن بالكشف عن إصابتها مؤخراً بفيروس كورونا على الرغم من اتباعها بجمع التعليمات التي قامت وزارة الصحة بالإعلان عنها، فقامت بالبقاء في المنزل في أكسفورد بإنجلترا ورغم ذلك أصيبت بالفيروس.

وقامت الفنانة رولا بالكتابة على حسابها الشخصي عبر موقع التغريدات الشهير تويتر قائلة” ‏مساكم صحه وعافيه، للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ، أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة” وأكدت قائلة أيضاً” للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.” وأكدت أن يلتزم الجميع بالوقاية من أجل الحرص على سلامتهم والوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.