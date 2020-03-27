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إحياء تامر عاشور حفلاً على اليوتيوب

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أصبح الفنان تامر عاشور على كامل الاستعداد من أجل إحياء حفل غنائي سيتم بثه على موقع الفيديوهات اليوتيوب وموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من أجل أن يشاهده جميع الأشخاص من مختلف الدول العربية وذلك في يوم الجمعة القادم.

وهذا الحفل يعتبر مساهمة من الفنان تامر عاشور للقضاء على شعور الملل الذي يشعر به جميع الجماهير مع توقف جميع الفعاليات الفنية التي تم الإعلان عنها تبعاً للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس في البلاد، ويعتبر تامر عاشور هو أول من قام بالإعلان عن فكرة قيام الحفلات على مواقع التواصل الاجتماعي بدون حضور جماهير وجاء ذلك من خلال تدوينة له على حسابه الشخصي على تويتر.

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