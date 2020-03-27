اطلاق فيلم دعاء عزيزة أون لاين

قام المنتج الشهير سعد الهنداوي بإطلاق فيلمه الجديد دعاء عزيزة من خلال الإنترنت وهذا من أجل دعم مبادرة خليك في البيت التي قامت بتبنيها الكثير من المؤسسات وذلك من آجل توفير السلامة والصحة لجميع المواطنين والخوف عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتشجعيهم على البقاء في المنزل لتجنب الإصابة به وحماية أنفسهم.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيلم قد عرض في الكثير من المهرجانات وحصل على جائزه النيل الكبرى كأفضل فيلم وثائقي طويل في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية لعام 2014، وحصل أيضاً على جائزة لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط عام 2014، ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيلم أنتج عام 2012.