إحياء الفرعي حفلاً غنائياً على الانستجرام

تستعد فرقة الفرعي لإحياء حفلاً غنائياً عبر حسابه الشخص على موقع التواصل الاجتماعي على الانستجرام وذلك يوم الأربعاء القادم وذلك تحدياً لأزمة الكورونا التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية فعلى الرغم من إلغاء الحفلات قام بالإعلان عن هذه الحفلة.

ومن الجدير بالذكر أن رحلة المربع الغنائية قد استمرت لأكثر من 11 عام، وكان حجر أساسها هو المغني والمؤلف محمد عبد الله وأصبح في حصيلتهما ألبومان الأول كان يحمل اسم الفرقة والثاني تم طرحه منذ ثلاثة سنوات وكان يحمل عنوان طرف الخيط، واستطاعت هذه الفرقة أن تعمل على تغير هيكلها الموسيقي وتغير التكوين الموسيقي الخاص بها وقامت بضم الكثيرين من الفنانين.