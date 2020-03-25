دعم محمد حمدي لإيقاف تصوير مسلسلات رمضان

قام المخرج محمد حمدي بنشر خبر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك رأيه في تضامنه مع حملة إيقاف تصوير مسلسلات رمضان، وذلك بهدف حماية طاقم العمل من الإصابة بهذا الفيروس.

حيث أنها كتب في هذا المنشور “أرجو من السادة المنتجين والفنانين اللي أعلنوا عن تحدي الخير وكفالتهم للأسر المحتاجة أنهم يوقفوا تصوير الأعمال الفنية تماماً ويوجهوا الإعانات للعاملين في الأعمال دي خلال فترة التوقف، أعتقد ده حل ممكن جداً طالما قادرين على جمع مبالغ كبيرة يبقى ممكن أدفع أجور رمزية للعاملين خلال فترة التوقف”، وتعد الكاتبة مريم ناعوم هي أول من نادى بهذه المبادرة وتضمن معها المخرج عمرو سلامة.