مطالبة أحمد جمال الجماهير بالانضمام للفرق الطبية

قام المطرب أحمد جمال بان يتم فتح الباب لأي طالب في كلية صيدلة بأن ينضم إلى الفرق الطبية بدون الحصول على مقابل، من أجل أن يساهموا في مواجهة فيروس الكورونا وبعد ذلك تم نشر صورة مصرحة من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد يشمل على أنها قامت بتكليف الصيادلة من أجل أن يقوموا بسد أي عجز تواجه المستشفيات لمدة ستة شهور وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن سياق أخر يستعد الفنان أحمد جمال من أجل أن يقوم بطرح ألبوم جديد وذلك خلال الصيف القادم ومن الجدير بالذكر أنه قام بطرح أغنيتين منه وهما قصاد عيوني وكل سنة وانت طيب.