توجيه سامو زين رسالة حب إلى زوجته

قام الفنان سامو زين بتوجيه رسالة حب لزوجته الإعلامية الشهيرة دينا صالح وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، وقام بنشر صورة تجمعه مع زوجته، حيث كتب قائلاً” وجتي و حبيبتي و شريكة عمري و كفاحي وكل حاجة حلوة في حياتي، كل سنة وانتي منورة حياتنا ومعانا وكل حاجة حلوة في حياتي وحياة أبننا محمد».

وأضاف قائلاً أيضاً” مني ومن محمد بنحبك كل سنة وانتي طيبة والعمر كله ليكي ، عيد أم سعيد عليكي”، ومن الجدير بالذكر أن الفنان سامو زين يقوم بتحضير المزيد من الأغاني التي سيقوم بطرحها خلال الفترة المقبلة وجماهيره في انتظار نشر هذه الأغاني.