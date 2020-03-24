رد فعل تامر حسني على أغنية شد اللحاف

قام الفنان تامر حسني بإعلان إعجابه بالأغنية الجديدة التي تدعى شد اللحاف حيث قام بتلحينها الملحن عزيز الشافعي، وكان الهدف من هذه الأغنية هو دعوة المصريين للبقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس الكورونا، حيث علق الفنان تامر حسني على هذه الأغنية في قصة له على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام قائلاً “برافو يا عزيز”.

كما أن الشاعر عزيز الشافعي طالب من المصريين بأن يبقوا في المنزل خلال هذه الفترة وعدم النزول نهائياً إلى المقاهي وأن يبتعدوا كل البعد عن التدخين وما شبه وذلك تزامناً مع جميع الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس الكورونا بين المواطنين وحفاظاً على سلامتهم.