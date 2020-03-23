حقيقة وفاة الفنان محمود ياسين بفيروس كورونا

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد من أنباء حول وفاة الفنان القدير محمود ياسين، حيث نشر بعض الصحفيين هذه الخبر داخل جروبات تطبيق واتساب الشهير، مما جعل نقيب المهن التمثيلية يوضح أن ما تردد لا يخرج عن نطاق الشائعات وأنه لن يتلقى أي أخبار عن هذا الأمر.

وقد قام الفنان عمرو محمود ياسين نجل الفنان بتكذب هذا الخبر من خلال حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث علق وقال والدي موجود في البيت وبصحة جيدة ” وقد عبر عن أستيائه من مروجي هذه الشائعات موضحاً أن الأمر لا يستوعب أى ضغوط جديدة في ظل الأوضاع الراهنة .

وجدير بالذكر أن الفنان محمود ياسين من مواليد مدينة بورسعيد عام 1941، متزوج من الفنانة المعتزلة شهيرة وأب للفنان عمرو محمود ياسين والفنانة رانيا محمود ياسين، ويعد الفنان محمود ياسين واحد من ألمع رموز السينما المصرية الذي لدية تاريخ فني حافل بالأعمال الفنية الرائعة .