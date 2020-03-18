أليسا توجه التحية والشكر لجميع الأطباء

قامت الفنانة اللبنانية أليسا بتوجيه الشكر لجميع الأطباء والممرضين وأي شخص يعمل في المستشفى يقومون بتقديم المساعدة لأي شخص مصاب فيروس الكورونا، وقامت بكتابة تويتة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات الصغيرة قائلة: “في جنود مجهولين وأبطال حقيقيين بيستاهلوا منا ألف تحية، كل الأطباء والممرضين والمسعفين وكل العاملين بالمستشفيات اللي تاركين عائلاتهم وعم يشتغلوا من قلوبهن ليساعدوا الناس. بيستاهلو منا كل تقدير”.

كما أن الفنانة أليسا قمت بمخاطبة جمهورها من أجل أن تناشده للوقاية من فيروس الكورونا، كما أن الحكومة تستمر في اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية بصورة نهائية من انتشار فيروس الكورونا، فمن الأفضل التواجد في المنزل والقيام بعمل أمور الوقاية لتجنب الإصابة به.