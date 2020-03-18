حديث كندة علوش عن فيروس الكورونا

قامت الفنانة كندة علوش بتوجيه لرسالة لجمهورها الحبيب من أجل الوقاية من فيروس الكورونا وقامت بذلك من خلال تويته لها على موقع التدوينات تويتر قائلة” واجبنا اليوم أكتر من أي وقت، نوعي بعض نساعد بعض نقف مع بعض حتى ولو من خلال الدعم النفسي والمعنوي.. ضروري نتعامل مع الموضوع بنضج، ما نروج الإشاعات ونحاول نحصل على المعلومة من مصادر الموثوقة ونوصلها للناس اللي ما عندهم منفذ”.

حيث أن عدد الوفيات في العالم بسبب فيروس الكورونا وصلت إلى 6000 شخص بعد ما قامت إسبانيا بالإعلان عن وفاة 105 شخص خلال 24 ساعة السابقين على أراضيها وسجلت الصين أكبر عدد في الوفيات فوصل العدد إلى 3199 شخص.