انتهاء أحمد علام من تصوير كليب معلش

استطاع المخرج أحمد علام من أن ينتهي من تصوير أغنية معلش وذلك للمطربة سما نوح فتم طرح هذا الألبوم الجديد على أحد القنوات الفضائية، فكليب معلش كان من غناء الفنان سما نوح ومونتي وكانت من كلمات سلامة على وتوزيع وألحان مونتي ومونتاج وألوان الأستاذة رنا الشافعي وإخراج أحمد علام.

استطاع هذا الكليب أن يحصل على نجاح ممتاز من قبل الجماهير في فترة قليلة وذلك بعد أن يتم طرحة على قناة المطربة سما على موقع الفيديوهات اليوتيوب، كما أنها أيضاً قامت بنشره على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك واستطاعت أن تتخطي 2 مليون مشاهدة في خلال أسبوعين من بث الفيديو كليب.