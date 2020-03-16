رأي ياسمين الخطيب عن تعليق الدراسة

أكدت الإعلامية الشهيرة ياسمين الخطيب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتأجيل الدراسة في مصر في جميع الجامعات والمدارس وليس بهدف الترفيه والنزهة وذلك من أجل الوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا فلا يتم استخدام الإجازة للترفيه وكأنها إجازة بل يجب الحرص من الفيروس المنتشر.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أولياء الأمور بأنه يكونوا على وعي كامل بجميع الإجراءات اللازمة تجاه هذا الفيروس وقامت المذيعة ياسمين الخطيب بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة تويتر قائلة ” جل ما أخشاه، ألا يعي الأهالي أن تعطيل الدراسة هدفه العزل فيأخذون عيالهم ويسرحون في المولات، كأنها إجازة نص السنة”.