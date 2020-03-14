محمد الريفي يشعل “اليوتيوب” بأغنيته الجديدة “قهوة سادة”

قام المطرب المغربي محمد الريفي بطرح أغنية جديدة بعنوان “قهوة سادة”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وقد لاقت الأغنية فور طرحها اعجاب المشاهدين، فقد حصلت على نسبة مشاهدة عالية بالإضافة إلى اعجاب محبي المزيكا بها وتفاعلهم معها.

وأغنية قهوة سادة من كلمات أحمد جابر وألحان حودة بندق، وتوزيع حاتم محسن، ديزاين حمو الرايق، وإشراف عام محمد الجندي وعصام النسر، والأغنية من إنتاج محمود حسان ومصطفى السويفي.

تجدر الإشارة أن غاب الفنان محمد الريفي عن مصر لمدة عام ونصف وأيضاً لم يقدم أعمال فنية كثيرة، وكشف بأن السبب وراء ذلك هو انشغاله بتقديم حفلات غنائية في عدد من دول العالم.