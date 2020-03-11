رسالة مايا دياب ليسرا في عيد ميلادها

قامت الفنانة مايا دياب تهنئة الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي التويتر، فقامت الفنانة مايا دياب بنشر صورة تجمع بينها هي والفنانة يسرا قائلة” عقبال المليون سنة ل MEGA STAR لن تتكرر، ل MEGA قلب لن يتكرر، ل MEGA حب بيعطي كل يوم أكتر من أمبارح، لإنسانه ما بتعرف إلا تحب.. عيد ميلاد سعيد لحبيبة قلبي وقلب الملايين، رح أكون أنانية وأقول انك حبيبة قلبي من جوا جوا عقبال المليون بالصحة والفرح يسرا”.

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة يسرا تحتفل بعيد ميلادها التاسع والستين فولدت في يوم 10 مارس لعام 1951 وتمنت لها مايا دياب سنة سعيدة والعمر الطويل.