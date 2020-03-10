كسر ساق نجمة عالمية حين الغناء على المسرح

قامت الفنانة الروسية اناستازيا فيشنفساكيا بالتعرض لموقف محرج للغاية في حين أدائها أغنية على المسرح في حفل الأوركسترا وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرآة فسقطت الفنانة من ارتفاع المسرح وتعرضت لكسر في القدمين ولكن ما ذلك استمرت في الغناء حتى انتهت الأغنية.

وحدث ذلك في حفل استقبال المحافظ عندما اقتربت الفنانة من نهاية المسرح ولكنها لا تستطيع الحفاظ على توازنها نهائياً وسقطت في مكان الأوركسترا وظن البعض أن ذلك من تخطيط المنظمين ثم عرفوا قصة الحادث فيما بعد، وأكدت أنها لا ترى حافة المسرح بسبب زيادة الأضواء في المكان لذا سقطت من أعلى المسرح مؤكدة أنها كانت تغني مباشرة ولم يكن لديها الوقت لتسجيل الأغنية.