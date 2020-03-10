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 الفنانة يسرا لا تعرف أنها أعلى أجر في مصر

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أضافت الفنانة يسرا من خلال تواجدها في برنامج غداً أحمل الذي يذاع على قناة إم بي سي أنه لا تعرف نهائياً هل كان الأجر الخاص بها أعلى أجراً في مصر من عدمه وأنها لا ترفض نهائياً فكرة مشاركة أي ممثلة معها في دور البطولة في أي عمل فني.

كما قد أكدت الفنانة يسرا أنه بعد أن أثبتت الفحوصات عن إصابتها بمرض السرطان أنها لم تكن ترغب في إعلان هذا الخبر للجمهور، وأكدت على أنه بعد ما تم التشخيص الخاطئ لإصابتها بالسرطان حصلت على الكثير من الاتصالات من الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الاطمئنان على صحتها وإذا كانت مصابة بهذا المرض أم لا وقامت بتوجيه الشكر لكل من سأل عليها.

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