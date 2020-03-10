تعرض الفنان حماقي للسخرية من قبل الجماهير

بعد انتهاء برنامج ذا فويس كيدز تعرض الفنان حماقي للمزيد من السخرية والتعليقات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب ما كان يرتديه في الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب، لم تستطيع الملابس التي كان يرتديها الفنان إعجاب الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فسخر الكثير من الأشخاص من الملابس التي كان يرتديها الفنان.

والجدير بالذكر أن انتهى برنامج ذا فويس كيدز في مساء يوم السبت فكان يتم عرض هذا البرنامج على قناة إم بي سي في تمام الساعة العاشرة ولجنة التحكيم كانت تتكون من كلاً من الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني وانتهت بفوز فريق الفنانة نانسي.