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رأي المطرب أحمد عزت في قرارات نقابة المهن الموسيقية

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قام صاحب الأغنية الشهيرة عايم في بحر الغدر المطرب أحمد عزت بالتأكيد على أنه يستمر في العمل جاهداً من أجل إرضاء جميع الجماهير وأكد على احترامه لجميع قرارات نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر وأكد على أن لا يوجد له أي مشاكل مع أي شخص في مجال الفن.

وأكد الفنان عزت من خلال مداخلة له في برنامج صباح البلد الذي يتم إذاعته على قناة صدى البلد أنه لا يتعارض نهائياً مع قرار وضعه في قائمة المنع من الغناء الذي قام الفنان هاني شاكر بالإعلان عنها بل أكد على احترامه لرأي نقيب الموسيقيين أياً كان قراره سواء كان مع هذا النوع من الفن أم لا.

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