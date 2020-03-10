احتفال الفنانة سيرين عبد النور باليوم العالمي للمرآة

قامت الفنانة سيرين عبد النور بالاحتفال باليوم العالمي للمرآة والذي يوافق يوم الأحد 8 مارس، وقامت الفنانة سيرين عبد النور بكتابة رسالة للمرآة العربية وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام قائلة ” في عالمنا العربي أنتي جبارة.. صعب تكون أم وزوجة وعاملة ببلاد ما بتأمنلك قانون يحمي أبسط حقوقك.

وأكملت الفنانة قائلة ” عايشة بحاضر غير مفهوم ومستقبل مجهول وبعدك عندك أمل بحالك وقادرة تبتسمي بوجود ولادك وتكوني شريكة داعمة للرجل وتحلمي تحققي طموحاتك وتتعلمي وتحققي ذاتك شو حلوة أنتي” فالمرأة أهم عنصر في المجتمع فهي الأم والأخت والابنة والصاحبة والزوجة فيجب أن نحافظ عليها ونحترمها كثيراً ونقدر ذلك اليوم.