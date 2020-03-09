ختام برنامج الميدان 2020 بأغنية الفنان حسين الجسمي لبنفرش دروبك

قام الفنان الشهير حسين الجسمي بإحياء حفلاً لختام بطولة فزاع اليولة لعام 2020 في دولة الإمارات، حيث حضر هذا الحفل عدد كبير من الجماهير المحبين للفنان حسين الجسمي ولصوته العظيم، ومن أهم الأغاني التي قام بتقديمها هي أغنية نفرش دروبك وهذه الأغنية لصاحبة السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وأهداها أيضاً للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم واستطاعت هذه الأغنية أن تحقق نجاحاً كبير وكانت من كلمات الشاعر عبد الله حمدان وألحان الفنان فايز السعيد وكانت من توزيع زيد نديم وكان ذلك في قلعة الميدان بجانب القرية العالمية في دبي.